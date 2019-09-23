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رياضة

محمد صلاح ورياض محرز يتشاركان في رقم قياسي بـ الدوري الإنجليزي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:27 م
محمد صلاح - رياض
محمد صلاح - رياض محرز
إسراء أشرف
أسدل الستار أمس، الأحد، على الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج"، عندما حقق ليفربول الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-1.

ونشرت شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات والأرقام، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد انتهاء الجولة السادسة من البريميرليج.

وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول، حيث تمكن من صناعة 3 أهداف حتى الآن، متساويًا مع زميله روبيرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وتصدر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي القائمة بصناعة 7 أهداف، خلفه إميليانو بوينديا لاعب نورويتش سيتي وديفيد سيلفا بـ 4 أهداف، ثم رياض محرز وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح بـ 3 أهداف.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة برصيد 13 نقطة.

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