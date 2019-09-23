محمد صلاح ورياض محرز يتشاركان في رقم قياسي بـ الدوري الإنجليزي

أسدل الستار أمس، الأحد، على الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج"، عندما حقق ليفربول الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-1.
ونشرت شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات والأرقام، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد انتهاء الجولة السادسة من البريميرليج.
وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول، حيث تمكن من صناعة 3 أهداف حتى الآن، متساويًا مع زميله روبيرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.
وتصدر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي القائمة بصناعة 7 أهداف، خلفه إميليانو بوينديا لاعب نورويتش سيتي وديفيد سيلفا بـ 4 أهداف، ثم رياض محرز وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح بـ 3 أهداف.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة برصيد 13 نقطة.
ونشرت شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات والأرقام، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد انتهاء الجولة السادسة من البريميرليج.
وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول، حيث تمكن من صناعة 3 أهداف حتى الآن، متساويًا مع زميله روبيرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.
وتصدر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي القائمة بصناعة 7 أهداف، خلفه إميليانو بوينديا لاعب نورويتش سيتي وديفيد سيلفا بـ 4 أهداف، ثم رياض محرز وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح بـ 3 أهداف.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة برصيد 13 نقطة.