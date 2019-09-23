شاهد.. رجل يعتدي على بنت يثير غضب السعوديين

المفترض التاق ما يكون #رجل_يعتدي_علي_بنت

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بل #اجنبيه_تعتدي_على_موظف

(بائعة أجنبية) (مخالفة) (متجولة) تعتدي على موظف حكومي أثناء اداء عمله pic.twitter.com/lpCtUqj6RG — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) September 23, 2019

دشن ناشطون سعوديون، اليوم الاثنين، هاشتاج #رجل_يعتدي_علي_بنت، لمقطع يظهر قيام أحد الشبان بالاعتداء على فتاة منتقبة.ويظهر في الفيديو شاب يدخل في موجة عراك مع سيدة ترتدي نقابا وعباءة سوداء إلى أن يسقطها على الأرض ويهوي عليها بعقاله.وقال ناشطون سعوديون إن السيدة هي بائعة أجنبية وتعدت على أحد الموظفين الحكوميين الذي كان يباشر مهام عمله في الشارع.وأعرب سعوديون عن استهجانهم لهذا السلوك فيما ألقى آخرون اللوم على البائعة أو السيدة الأجنبية.