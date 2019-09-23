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أخبار العالم

شاهد.. رجل يعتدي على بنت يثير غضب السعوديين

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:28 م
رجل يعتدي على بنت
رجل يعتدي على بنت
عرفة البنداري
دشن ناشطون سعوديون، اليوم الاثنين، هاشتاج #رجل_يعتدي_علي_بنت، لمقطع يظهر قيام أحد الشبان بالاعتداء على فتاة منتقبة.

ويظهر في الفيديو شاب يدخل في موجة عراك مع سيدة ترتدي نقابا وعباءة سوداء إلى أن يسقطها على الأرض ويهوي عليها بعقاله.

وقال ناشطون سعوديون إن السيدة هي بائعة أجنبية وتعدت على أحد الموظفين الحكوميين الذي كان يباشر مهام عمله في الشارع.

وأعرب سعوديون عن استهجانهم لهذا السلوك فيما ألقى آخرون اللوم على البائعة أو السيدة الأجنبية.


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