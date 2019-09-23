فيس بوك فضحهم.. تعرف على من يدير صفحة المقاول الهارب محمد علي ..فيديو

كشف الدكتور محمد الباز، عن علاقة صفحة "أسرار محمد علي"، التي تبث الفيديوهات المفبركة والمحرضة ضد الدولة، بجماعة الإخوان الإرهابية، من خلال خاصية الشفافية التي أتاحها "فيس بوك" مؤخرا.





وطالب الدكتور محمد الباز ، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، بالدخول إلى صفحة محمد علي، التي كان يديرها وأوقفها يوم 5 سبتمبر، ومن خلال خاصية الشفافية التي تتيح ظهور من يديروا الصفحة، أظهرت أن من يديرها اثنان من مصر ومثلهما من إسبانيا.





وأوضح الدكتور محمد الباز أن صفحة "أسرار محمد علي" تم إنشاؤها على أن لا تعمل بمبدأ الشفافية، وتم إخفاء الموقع بواسطة مدير الصفحة، لعدم إظهار من يديرها وهويته.





وأشار الدكتور محمد الباز إلى أنه بالذهاب لصفحة محمد مرسي الرسمية، وتطبيق خاصية الشفافية عليها، سنجدها بنفس نظام محمد علي، ومكتوب عليها "تم اخفاء الموقع بواسطة مدير الصفحة"، إلا أنها تكشف أنهم من تركيا، وهذا ما ستجده في صفحة أيمن نور الإرهابي الهارب، وكذلك معتز مطر.



