بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور

شاركت خيرية علي زوجة المطرب خالد سليم متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.وأطلت زوجة خالد سليم بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت جمبسوت أبيض ذا أكمام مكشوفة، وتميزالتصميم بنقوشات الورد الملونة الملفته، ونسقت معه كلاتش متوسط الحجم باللون الأخضر.فيما أكملت خيرية على إطلالتها ببعض الأكسسوارات الأنيقة المتناسقة مع ملابسها، وارتدت نظارة شمس ملونة متماشيه مع وجهها، فيما أعتمدت على خصلات شعرها المتطايرة.