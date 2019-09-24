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رياضة

نص مذكرة عضو مجلس الأهلي للجنة ضبط الأداء الإعلامي ضد خالد الغندور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:04 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
تقدم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الاهلي بشكوي الي الإعلامي فهمي عمر رئيس اللجنة العليا لضبط الأداء الإعلامي ضد خالد الغندور نجم الزمالك السابق.

وقال مرتجي الذي تقدم بالمذكرة مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي أنه بتاريخ 20 سبتمبر الجاري أذاع برنامج الزمالك اليوم ويقدمه اللاعب خالد الغندور مداخله تليفونية لمدة 29 دقيقة تمثلت في إهانات وانتهاكات صارخة في حق الشاكيين ووالد الشاكي الأول الفريق عبدالمحسن كامل مرتجي وهو من رجال قلائل جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم في مصر .

وأضاف في مذكرته أن المداخلة تضمنت إساءة بكل عبارات السباب والتهديد والوعيد لوالد مرتجي بعبارات تتنافي مع ميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ الإخلاق والقيم وتحض علي الكراهية والتمييز وتثير الفتن بين الجماهير وتكدر السلم والأمن العام .

وأوضح أن ما حدث في تلك المداخلة يخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة والضوابط الإعلامية وما ورد بالمادتين 17 و 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 مما يستوجب تطبيق ما ورد بالمادة 94 من ذات القانون واللائحة التنفيذية جراء ذلك.

وطالب مرتجي ومرجان باتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف الانتهاكات الاعلامية الدخيلة علي الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية - حسب نص المذكرة.

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