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فن

حسين الجسمي يتألق في حفل السعودية بـ أغنية أحبك ..فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:28 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
آيه عاطف
أحيا الفنان حسين الجسمي، مؤخرًا حفل غنائي ضخم ضمن حفلات العيد الوطني في السعودية، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

وقدم الجسمي، عدد من أبرز الأغاني الخاصة به، كما تألق في غناء أغنية "أحبك" والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جداَ وقاموا بترديد كلماتها معه، والتي تقول :"أنا كل ما نويت أنسى .. لك الذكرى ترجّعني .. وترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين .. فراقك آه يا فراقك .. كسر قلبي وعذّبني .. وأنا نذرٍ علي أبقى أحبك لين يوم الدين".

حبيبي تدري شاللي في .. غيابك حيل تعّبني ؟ .. أحسّك طرت من إيدي كذا فجأه بغمضة عين .. محد غيرك يبكّيني .. ومحد غيرك يفرّحني .. جميع الناس في قربي وناطر جيّتك للحين".

أغنية "أحبك" كلمات أحمد الصانع ، رؤية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر وليد فايد.

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