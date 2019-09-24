التخسيس بدون أضرار أو رجيم قاس بأسرع 3 مشروبات حارقة للدهون

طريقة التخسيس بدون أضرار أو رجيم قاس هو ما تسعى إليه الكثير من السيدات للحصول على قوام مثالى ونسف الدهون العنيدة التى تسيئ إلى إطلالتهن وتسبب الكثير من الضيق وعدم ارتداء ما تريده من ملابس، ويعد الحل المثالى لنسف تلك الدهون هو اختيار طريقة التخسيس بدون أضرار حتى لا تفسد نضارة البشرة وتصيبك بالتعب والاجهاد ويمكنك تناول المشروبات الحارقة للدهون بجانب اتباع نظام غذائى فعال وقليل الدهون



طريقة تخسيس بدون اضرار بمشروب قشور الموز والعسل



مقادير طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب قشور الموز:

نصف ملعقة من حليب جوز الهند

القليل من القرفة

ملعقتان من الجنزبيل

ملعقة من قشور الموز المطحونة



طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب قشور الموز بالخطوات:



يمكن غلى الجنزبيل والقرفة وتركهم جانبا ثم إضافة حليب جوز الهند وقشور الموز المطحونة وتناول المشروب فى الصباح على معدة فارغة ويمكنك إضافة ملعقة من العسل لتحسين المذاق.



طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب الشاى الأخضر والمريمارية بالمقادير:



2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر

2 ملعقة من والمريمارية

ماء ساخن



طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب الشاى الأخضر بالخطوات:



اغلي الشاى الاخضر والمريمارية مع الماء ثم واتركيه منقوع لمدة 5 دقائق، ثم صفّيه بالمصفاة وحليه بملعقة عسل وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.



طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب أوراق الغار وبذور الكتان بالمقادير:



حفنة من أوراق الغار

حفنه من بذور الكتان

كوب ماء



طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب أوراق الغار وبذور الكتان بالخطوات:



فى وعاء به كوب من الماء المغلى قومى بإضافة بذور الكتان وأوراق الغار وتركهم يغلو لدقائق ثم قومى بتركهم جانبا ثم تصفيتهم وتناولى كوبا منه إلى كوبين على مدار اليوم وستدهشين بالنتيجة ويعد هذا المشروب الأسرع لحرق ونسف الدهون بتناوله قبل النوم، كما ان تناول هذا المشروب يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ بالإضافة إلى خفض الكوليسترول فى الدم بصورة غير متوقعة.



طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب الشاى الاخضر والشمر بالمقادير:



ملعقة كبيرة من أوراق النعناع

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من الشمر

2 كوب ماء مغلي



طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب الشاى الاخضر والشمر بالخطوات:

في وعاء به ماء مغلى ضعي جميع المكونات واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة



يصفى المشروب ويترك ليبرد، تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بمعدل كوب إلى كوبين لمدة أسبوع وستدهشين بالنتيجة.