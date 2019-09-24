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أخبار البلد

رئيس الوزراء: القطاع الخاص شريك أساسي فى تحقيق خطط التنمية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
‏محمود مطاوع
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى محافظة بني سويف، حيثُ يقوم بجولة موسعة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء؛ التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستهل رئيس الوزراء والوفد المرافق الجولة ببني سويف، بزيارة مُجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى، حيثُ تفقد مصانع إنتاج مراوح السقف، على مساحة 90 ألف م2، وتشمل إنتاج المراوح، والمغذيات (المواتير)، والفوم، باستثمارات تصل إلى نحو 350 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 3 ملايين جهاز سنويًا، وتوفر حوالي 1400 فرصة عمل.

وخلال تفقد الهناجر وخطوط الإنتاج، استمع رئيس الوزراء إلى عرض من المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس مجموعة العربى، حول سير العمل لتنفيذ مُجمع مصانع العربى في المنطقة الصناعية ببني سويف، والتي يُقدر حجم الاستثمارات المتوقعة لها بحوالي 3.4 مليار جنيه، لتشتمل على 12 مصنعًا، تقام على مساحة 168 ألف متر مربع، توفر 11 ألف فرصة عمل، وتقوم المصانع على إنتاج مختلف أنواع الثلاجات، والغسالات، والمراوح، وأجهزة التكييف، إلى جانب مصنع لإنتاج المكونات لتغذية العمليات الإنتاجية في باقي المصانع، وآخر لإنتاج المواتير.

كما تفقد رئيس الوزراء مصنع الغسالات التابع للمجموعة، وخلال الجولة أجرى حوارات مع العاملين بالمصنع، عن مؤهلاتهم، وعد الساعات التى يعملونها، ومن أى المحافظات هم، كما أشاد باهتمام مجموعة العربى بضخ استثمارات جديدة، والتوسع فى المصانع، موجها لهم التهنئة على المصانع الجديدة التى سيتم افتتاحها قريبا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، فهو شريك أساسى فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، ومجمع المصانع الذى نحن فيه اليوم خير دليل على ذلك، حيث يوفر منتجات عالية الجودة للمستهلك المصرى، وكذا وفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وغيرهم.

وقال إنه من المقرر أن يتم افتتاح مرحلة من مُجمع المصانع قريبًا، وتتضمن مصنع انتاج مواتير مراوح السقف، وآخر لتصنيع المراوح، وثالث لتصنيع مواتير الغسالات والغسالات بأنواعها، باستثمارات تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، توفر ما يقرب من ٤ آلاف فرصة، على أن تكتمل باقي مشروعات المُجمع بنهاية 2022.

ومجمع مصانع العربى بالواسطى ببني سويف، يعد أحد المجمعات الصناعية الكبرى لمجموعة العربي، التي تمتلك كذلك مجمعين صناعيين كبيرين بمدينة بنها في محافظة القليوبية، ومدينة قويسنا بالمنوفية، بالإضافة إلى مركز لوجيستي، وخطوط إنتاج لتجميع المراوح والشاشات بمحافظة أسيوط، وسيتم خلال العام المقبل افتتاح أربعة مصانع تتبع المجموعة، فى كل من قويسنا وبنها.

وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بالواسطى، نحو 799.5 فدان، وتضم 221 مصنعًا، وتشهد المنطقة استكمال أعمال الترفيق من أعمال كهربائية ومدنية، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإقامة الغابة الشجرية، وتأهيل جميع المرافق.

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