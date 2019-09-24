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أخبار العالم

شكلوا سلسلة بشرية.. ناشطون يغلقون طرقا رئيسية في العاصمة الأمريكية لمكافحة تغير المناخ

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
ناشطون يغلقون طرق
ناشطون يغلقون طرق رئيسية في العاصمة الأمريكية لمكافحة تغير ا
رويترز
أغلق ناشطون محاور وطرقا رئيسية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفي وسط أحد الشوارع شكلوا سلسلة بشرية وربطوا أنفسهم بمركب شراعي، في إطار مساعيهم للضغط على الساسة الأمريكيين لمكافحة تغير المناخ، وألقت الشرطة القبض على 26 شخصا.

وكان الناشطون يسعون أمس، الاثنين، للفت الانتباه إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، حيث يجتمع أكثر من 60 من زعماء الدول، بينها دول صغيرة على جزر مهددة من ارتفاع منسوب مياه البحار، ومن المتوقع خلال هذه القمة أن تقطع الشركات تعهدات جديدة بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

واستهدف الناشطون مناطق في واشنطن العاصمة منها فاراجوت سكوير وكولومبوس سيركل وقرب محطة قطارات يونيون وفولجر بارك في كابيتول هيل.

ويدعم الاحتجاج الذي يطلق عليه اسم "أغلقوا واشنطن" 24 جماعة منها "مترو دي. سي" و"إكستينكشن ريبليون" و"بلاك لايفز ماتر".

وقالت ألينا جيرتس، المتحدثة باسم شرطة واشنطن، إن الاعتقالات تمت بسبب إغلاق الطرق.

وتروج جماعة "إكستينكشن ريبليون"، التي تقول إنها مدعومة من مئات العلماء، لعصيان مدني سلمي للضغط على الحكومات من أجل الحد من انبعاثات الكربون والحيلولة دون وقوع كارثة مناخية تخشى أن تؤدي إلى تجويع الناس وإلى انهيار مجتمعات.

وعطلت الجماعة في أبريل أجزاء من لندن لمدة أكثر من 11 يوما فأوقفت القطارات وشوهت واجهة شركة شل العملاقة للطاقة.

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