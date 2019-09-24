قافلة تحيا مصر تفحص عيون 1200 تلميذ بالأسمرات وتوفر النظارات مجانا

المشروع يستهدف توفير آلية للإقراض متناهي الصغر لتمكين السيدات في مدينة تحيا مصر اقتصاديا، بالتعاون مع مؤسسة أنا المصري، وذلك بتقديم قروض دواره تعين السيدات على إقامة مشروعات متناهية الصغر تضمن لهن دخلا منتظما يلبي احتياجاتهن الأسرية.





نظم صندوق تحيا مصر على مدار يومين قافلة طبية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ الصف الأول الابتدائي بمدرسة الأسمرات 3 بالتعاون مع مؤسسة بلان الدولية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يناير الماضي.واستهدفت القافلة الطبية على مدار يومين 1200 تلميذ، وتم توفير النظارات الطبية للحالات المكتشف إصابتها بإحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا.وينفذ الصندوق القافلة الطبية من خلال منسقي الصندوق بالمحافظات كتجربة عملية لعمل قوافل مبادرة نور حياة بالمدارس، والتي من المقرر استئناف عملها تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد في 10 محافظات.من جانبه قال المدير المالي والاداري والقائم بأعمال المدير التتفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن الصندوق حريص على تنظيم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية داخل مدينة تحيا بالأسمرات لإعادة تأهيل سكان المدينة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة بالمناطق المهددة للحياة.وأضاف أن الصندوق شارك محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات في بناء مدينة الأسمرات 1 و2 و3 بقيمة مليار جنيه، مشيرا إلى أن الصندوق يسعى إلى تنمية قدرات سكان المدينة صحيا واجتماعيا واقتصاديا بجانب توفير المسكن الكريم لهم.وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق ينفذ برنامج تمكين اقتصادي للسيدات بمنشأة ناصر والدويقة والمزمع انتقالهن الى مدينة الأسمرات واستفادت أكثر من 1500 سيدة من البرنامج بتمويل بلغ قدره 4.5 مليون جنيه منذ إطلاق البرنامج عام 2016.كما يقوم الصندوق بتنظيم فصول لمحو أمية السيدات داخل مدينة تحيا بالأسمرات بالتعاون مع مؤسسة بلان الدولية، فضلا عن تنظيم أنشطة اجتماعية لرفع الوعي لدى أطفال وشباب المدينة من خلال الشراكة مع العديد من المؤسسات في مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.