مفضلا البقاء خلف القضبان.. رئيس البرازيل السابق يرفض استكمال سجنه بفيلا شديدة الحراسة

أكد الرئيس البرازيلي السابق لولا دي سيلفا براءته من جديد، رافضا وضعه في فيلا مشددة الحراسة، وفق ما أفادت به شبكة "آر تي".



وصرح محامو الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأنه اختار البقاء خلف قضبان زنزانته بدل التقدم بطلب لإكمال عقوبته في سجن منزلي، مؤكدا براءته من تهم الفساد.



ويقضي الرئيس السابق حكما بالسجن مدة 8 سنوات و10 أشهر في سجن بمدينة كوريتيبا الجنوبية منذ أبريل 2018، بعد أن تمت إدانته في قضايا فساد.



وبعد إكماله سدس مدة العقوبة أمس، الاثنين، بات مؤهلا، بموجب القانون البرازيلي، للتقدم بطلب للحصول على حق السجن المنزلي أو شبه المفتوح، الذي يتيح له مغادرة السجن خلال اليوم.



لكن لولا دا سيلفا قرر التخلي عن هذا الخيار من أجل "مواصلة السعي لاستعادة حريته بالكامل، إلى جانب الحصول على اعتراف بأنه كان "ضحية" لعملية قضائية مدبرة.



وصوتت المحكمة البرازيلية العليا الشهر الماضي على تعليق نقل لولا إلى سجن عادي، وذلك حتى يتم التثبت مما إذا كان وزير العدل سيرجيو مورو، الذي حكم على لولا عام 2017، متحيز، وهذا القرار يمكن أن يؤدي إلى مراجعة قضية لولا.

