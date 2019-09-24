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أخبار العالم

رئيس أمريكا الأسبق وزوجته على مائدة إفطار عربي.. خبز وزيت وشاي مغربي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:44 م
كلينتون وهيلاري
كلينتون وهيلاري
محمد علي
جذبت العادات العربية والأكل الشرقي في دولة المغرب، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية في عهد باراك أوباما والمترشحة في عام 2016 أمام رئيس أمريكا الحالي دونالد ترامب، هيلاري كلينتون، وذلك خلال زيارة لهما إلى البلد العربي، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".

واختار بيل كلينتون وزوجته هيلاري أن يكونا ضيفين على دوار "اكنسان" التابع لجماعة أوريكا المتواجدة في إقليم الحوز، بضواحي مراكش المغربية.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، الاثنين، الزوجين وهما في ضيافة عائلة مغربية في جبال الحوز.

وكانت وجبة الفطور مكونة من خبز "المسمن" و"الزيتون البلدي" وزيت الزيتون والشاي المغربي.

ويمضي بيل وهيلاري كلينتون حاليا عطلتهما في المغرب، وتأتي زيارة الزوجين لمنطقة أوريكا تلبية لدعوة تلقياها من صديقهما الملياردير المغربي، مارك العسري، لمشاركته حفل عيد ميلاده.

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