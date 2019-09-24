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مرأة

بالخل والليمون.. 3 طرق لتنظيف الغلاية الكهربائية من الجير

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:17 م
صدى البلد
قسم المرأة
يستخدم كثير من الأشخاص الغلاية الكهربائية لغلي الماء لتحضير المشروبات الساخنة، ومع تكرار الاستخدام تتراكم المياه داخلها ويتكون الجير، فنقدم لك 3 طرق مختلفة لتنظيف الغلاية الكهربائية وفقًا لموقع "wikihow".

الطريقة الأولى
* ملئ الغلاية الكهربائية بالماء ووضع بها نصف كوب من الخل.
* قم بتشغيل الغلاية الكهربائية.
* وبعد إيقاف التشغيل اتركها لمده نصف ساعة في محلول الماء بالخل.
* بإستخدام سفنجة قومي بفرك الغلاية الكهربائية بالداخل.
* شطف الغلاية بالماء النظيف عدة مرات لإزالة الخل منها.
* قومي بتجفيفها عن طريقة قطعة قماش جافة.

الطريقة الثانية
* ملئ الغلاية الكهربائية بالماء ووضع بها شرائح ليمون.
* قم بتشغيل الغلاية الكهربائية.
* اترك الليمون في الماء لمدة ساعة.
* قم بتفريغ الماء والليمون وشطف الغلاية بالماء عدة مرات.

الطريقة الثالثة
* ضع 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في الماء بالغلاية.
* اترك المحلول 20 دقيقة في المياة.
* اسكب المحلول من المياة ثم اشطف الغلاية بالماء البارد.

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