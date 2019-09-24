بالخل والليمون.. 3 طرق لتنظيف الغلاية الكهربائية من الجير

يستخدم كثير من الأشخاص الغلاية الكهربائية لغلي الماء لتحضير المشروبات الساخنة، ومع تكرار الاستخدام تتراكم المياه داخلها ويتكون الجير، فنقدم لك 3 طرق مختلفة لتنظيف الغلاية الكهربائية وفقًا لموقع "wikihow".



الطريقة الأولى

* ملئ الغلاية الكهربائية بالماء ووضع بها نصف كوب من الخل.

* قم بتشغيل الغلاية الكهربائية.

* وبعد إيقاف التشغيل اتركها لمده نصف ساعة في محلول الماء بالخل.

* بإستخدام سفنجة قومي بفرك الغلاية الكهربائية بالداخل.

* شطف الغلاية بالماء النظيف عدة مرات لإزالة الخل منها.

* قومي بتجفيفها عن طريقة قطعة قماش جافة.



الطريقة الثانية

* ملئ الغلاية الكهربائية بالماء ووضع بها شرائح ليمون.

* قم بتشغيل الغلاية الكهربائية.

* اترك الليمون في الماء لمدة ساعة.

* قم بتفريغ الماء والليمون وشطف الغلاية بالماء عدة مرات.



الطريقة الثالثة

* ضع 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في الماء بالغلاية.

* اترك المحلول 20 دقيقة في المياة.

* اسكب المحلول من المياة ثم اشطف الغلاية بالماء البارد.