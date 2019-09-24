بالخل والليمون.. 3 طرق لتنظيف الغلاية الكهربائية من الجير

يستخدم كثير من الأشخاص الغلاية الكهربائية لغلي الماء لتحضير المشروبات الساخنة، ومع تكرار الاستخدام تتراكم المياه داخلها ويتكون الجير، فنقدم لك 3 طرق مختلفة لتنظيف الغلاية الكهربائية وفقًا لموقع "wikihow".
الطريقة الأولى
* ملئ الغلاية الكهربائية بالماء ووضع بها نصف كوب من الخل.
* قم بتشغيل الغلاية الكهربائية.
* وبعد إيقاف التشغيل اتركها لمده نصف ساعة في محلول الماء بالخل.
* بإستخدام سفنجة قومي بفرك الغلاية الكهربائية بالداخل.
* شطف الغلاية بالماء النظيف عدة مرات لإزالة الخل منها.
* قومي بتجفيفها عن طريقة قطعة قماش جافة.
الطريقة الثانية
* ملئ الغلاية الكهربائية بالماء ووضع بها شرائح ليمون.
* قم بتشغيل الغلاية الكهربائية.
* اترك الليمون في الماء لمدة ساعة.
* قم بتفريغ الماء والليمون وشطف الغلاية بالماء عدة مرات.
الطريقة الثالثة
* ضع 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في الماء بالغلاية.
* اترك المحلول 20 دقيقة في المياة.
* اسكب المحلول من المياة ثم اشطف الغلاية بالماء البارد.
الطريقة الأولى
* ملئ الغلاية الكهربائية بالماء ووضع بها نصف كوب من الخل.
* قم بتشغيل الغلاية الكهربائية.
* وبعد إيقاف التشغيل اتركها لمده نصف ساعة في محلول الماء بالخل.
* بإستخدام سفنجة قومي بفرك الغلاية الكهربائية بالداخل.
* شطف الغلاية بالماء النظيف عدة مرات لإزالة الخل منها.
* قومي بتجفيفها عن طريقة قطعة قماش جافة.
الطريقة الثانية
* ملئ الغلاية الكهربائية بالماء ووضع بها شرائح ليمون.
* قم بتشغيل الغلاية الكهربائية.
* اترك الليمون في الماء لمدة ساعة.
* قم بتفريغ الماء والليمون وشطف الغلاية بالماء عدة مرات.
الطريقة الثالثة
* ضع 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في الماء بالغلاية.
* اترك المحلول 20 دقيقة في المياة.
* اسكب المحلول من المياة ثم اشطف الغلاية بالماء البارد.