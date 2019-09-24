غدا.. انطلاق المؤتمر السنوي للمحامين برئاسة "عاشور" ومشاركة 6500 محام

ينطلق مؤتمر نقابة المحامين السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، غدا الأربعاء بمدينة الغردقة، حيث ينعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري.



ويقام الافتتاح الساعة الثامنة من مساء الغد، ويضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح هي، ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومـــــدونة السـلـــوك المهـــني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.



ويشارك بالمؤتمر 6500 محام، في حضور مكثف للقيادات النقابية المتمثلة في مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.



وفيما يلى جدول الأعمال:



اليوم الأول 25/9/2019



1:00 ظهرا ً استقبال السادة المشاركين وبدء عملية التسكين.

7:00مساءا ً بدء التحرك إلى الجلسة الافتتاحية.

8:00 مساءا ً الجلسة الافتتاحية بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء أمام مجموعة فنادق هاواي.



اليوم الثاني 26/9/2019



11:30 - 1:30 ظهرا ً فعاليات اللجنة الأولى (لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول ) ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.

11:30 - 1:30ظهرا ً فعاليات اللجنة الثانية (لجنة الأكاديمية وشروط القبول (ومقرها فندق بانوراما – الأحياء).

2:30 - 4:30عصرًا فعاليات اللجنة الثالثة (مـــــدونة السـلـــوك المهـــني) ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.

2:30 - 4:30عصرًا فعاليات اللجنة الرابعة (مشروع قانون الإدارات القانونية) ومقرها فندق بانوراما – الأحياء.

8:00 - 10:30مساء اللقاء المفتوح مع الأستاذ النقيب بالمسرح الروماني طريق النصر .

10:30 - 12:00أمسية ثقافية وفنية.



اليوم الثالث 27/9/2019



11:30 - 1:30ظهرا فعاليات اللجنة الخامسة ( حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة ) ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.

2:30 - 4:30 مقترحات المشاركين والتوصيات بشأن ما تم مناقشته ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.

8:00 - 10:00 لقاء الأستاذ النقيب والسيد المحافظ بالمسرح الروماني طريق النصر.

10:30 - 11:30 فعاليات التكريم والجلسة الختامية والتوصيات.



اليوم الرابع 28/9/2019



12:00ظهرا مغادرة المشاركين.