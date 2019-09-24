حكم قراءة القرآن في المنزل بشورت .. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة القرآن في المنزل من شخص يرتدي شورت قصير، تصح ولا حرج فيها وإن كان هذا خلاف الأدب.



وأضاف، أمين الفتوى، أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، مشيرا إلى أنه يجب ستر الركبة حتى لا يكشف شيءٌ من عورة الإنسان.



وأشار إلى أنه بالنسبة للصلاة بالشورت، بإن الركبة تحتاج إلى السترة أثناء الصلاة ، ولو الثوب تحت الركبتين الصلاة صحيحة لكن يشترط تطويل البنطلون بحيث تغطي الركبتين.



وأضاف أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة وأن الفخذ عورة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي مكشوف الفخذ، بل يجب أن يستر الفخذ وما تحت السرة.



وتابع: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غطِّ فخذك فإن فخذ الرجل من عورته" وهو صحيح.