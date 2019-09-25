فضيحة جديدة.. مباشر قطر تكشف الوجه الحقيقي لنظام تميم

بثت قناة "مباشر قطر"، التابعة للمعارضة القطرية، تقريرًا يفضح النظام القطري وأساليبه المستخدمة في قمع الحريات ومنع منظمات العمل المدني من ممارسة دورها المجتمعي والتضييق على النقابات العامة وعدم منحها القدرة على المساهمة في تحسين الأوضاع أو الاعتراض على سياسات النظام.



وأوضح التقرير أن: "الفريق الدولى المعني بتقصى الحقائق فى انتهاكات قطر، ومقره لاهاى، كشف النقاب عنى الوجه الحقيقي للنظام القطري من خلال عدة تقارير أظهرت أن النظام الذى يزعم دائما عبر أبواقه الإعلامية أنه الأكثر دعما للثورات والحريات فى العالم العربى، يفرض الكثير من القيود على شعبه ويمنعهم من ممارسة حقوقهم.



وعلاوة على ذلك، أكدت تلك التقارير أن سياسات تميم، التي تكمن في إصدار تشريعات تقيد حريات القطريين، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، تخالف القوانين الدولية وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.



كما أشارت "مباشر قطر" إلى حملة الأكاذيب والافتراءات التى أطلقها أذرع تميم، مستخدمين المنصات الإعلامية ومنابر الشر بهدف إسقاط الدولة فى مستنقع الفوضى والتخبط وإثارة الفوضى وزرع الفتن؛ وهي وسيلة اطالما استخدمها أمير إمارة قطر فى معاركه ضد الدول العربية، لكن غالبا ما تبوء محاولاته بالفشل.



وقد سبق ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة قطر إلى إنهاء برامج خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية نظرًا لأن هذه البرامج تشكل تهديدًا لأمن جميع دول المنطقة، بما في ذلك قطر.



واختتم القناة المعارضة تقريرها بالقول:"في ضوء هذه الانتهاكات طالب الفريق الحقوقى المجتمع الدولى والهيئات الأممية بالضغط على حكومة قطر، من أجل انتقال البلاد من ثقافة العصور الوسطى إلى قيم ومبادئ القرن الحالى، مع إقرار المزيد من القوانين الداعمة للحريات".