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مرأة

مين أحلي .. 3 نجمات يتألقن بـ الـ تيشيرت فى الجونة.. تعرف عليهن

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:37 م
صدى البلد
قسم المرأه
فى اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، تالقت نجمات الفن بـ التيشيرت الابيض، و كشفت الإطلالات عن جمالهن.

وأطلت شيرين رضا بتنورة قصيرة بسيطة مع تيشرت أبيض "نصف كم" ، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة مع ميك اب هادئ أبرز جمالها ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بإكسسوارات ذهبية أنيقة.

وتألقت الفنانة لقاء الخميسي بـ تيشيرت أبيض أنيق مكشوف البطن وجيب سوداء تل مع بطانه باللون الأبيض، منسقة معه بورتفيه فضي اللون ، وانتعلت كعبا رفيعا، ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق مع جوانتي أسود بطراز عصري.

فيما إرتدت ياسمين غيث تيشيرت أبيض وبنطلون أسود وجاكيت جينز، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بأساور رقيقة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميك اب بالوان الترابية تناسبت مع بشرتها مع روج باللون الاحمر تماشى مع إطلالتها، وكان شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها

مين أحلي .. 3 نجمات يتألقن بـ الـ تيشيرت فى الجونة.. تعرف عليهن
مين أحلي .. 3 نجمات يتألقن بـ الـ تيشيرت فى الجونة.. تعرف عليهن
مين أحلي .. 3 نجمات يتألقن بـ الـ تيشيرت فى الجونة.. تعرف عليهن

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