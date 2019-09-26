6 أسباب لتغيير مسمى كلية التجارة جامعة عين شمس إلى Faculty Of Business

أعلن مسئولو التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا، قرارًا باستخدام مسمى (Faculty Of Business ) باللغة الانجليزية لكلية التجارة جامعة عين شمس بدلا من Faculty of Commerce وعدم الالتزام بالترجمة الحرفية للاسم العربي التزاما بالمسمي العالمي المتعارف عليه.





وأوضح دكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أن هذا القرار يعد هو الأول من نوعه علي مستوي الجامعات الحكومية المصرية، مشيرا إلى ان المسمى الجديد باللغة الانجليزية يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مما يساعد خريج الكلية على التواصل بصورة وشكل افضل مع العالم الخارجى.





ويستعرض موقع صدى البلد الاخبارى الأسباب التي أدت الي تغير مسمي الكلية وهي:





*يأتي هذا المسمى الجديد بعد التطور الذى أدخلته الكلية على برامجها فى الفترة الأخيرة





*بعد أن كان خريج الكلية أمامه تخصصان فقط هما المحاسبة وإدارة الأعمال، أصبح أمامه أكثر من ذلك فى ظل البرامج الجديدة.





* تغيير المسمى يتماشى أيضًا مع توجه الكلية من أجل تطوير مناهج الدراسة لتصبح أقرب ما يكون للواقع العملى وتقابل احتياجات سوق العمل





*يعطى ميزة تنافسية لخريج الكلية فى سوق العمل .





*يتماشى مع توجه الكلية فى تفعيل الشراكات مع الجامعات العالمية مثل برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية، وجامعة بواتية الفرنسية.



