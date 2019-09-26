ننشر أسعار شقق سكن مصر في 7 مدن جديدة

بدأت وزارة الإسكان فى تلقى طلبات حجز لـــ 2440 شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط "سكن مصر"، فى 7 مدن جديدة هى "6 أكتوبر، بدر، العبور، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا".





وتتراوح مساحات الوحدات من 106 إلى 118 مترًا مربعًا، وسجّلت القاهرة الجديدة أعلى سعر للمتر كعادتها فى أى طرح للوحدات السكنية، بسعر 7655 جنيهًا للمتر المربع لتسجل أقل وحدة سكنية بها 811 ألف جنيه سعرا أساسيا بخلاف الرسوم الإدارية الخاصة بالجهاز ومجلس الأمناء بقيمة 1.5% ونسبة 5% تخصص لصيانة الوحدات السكنية، ليصل سعر أقل وحدة فى المساحة بالمدينة شاملا الصيانة والرسوم الإدارية إلى 864 ألف جنيه تقريبًا.





وتبعتها فى السعر مدينة المنصورة الجديدة التى سجلت سعر 6870 جنيهًا للمتر لتأتى فى المركز الثانى سعريًا، وتبعتها مدينة 6 أكتوبر بسعر 6380 جنيهًا للمتر المربع، ثم مدينة العبور بسعر 6070 جنيهًا للمتر.



