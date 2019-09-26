ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ننشر أسعار شقق سكن مصر في 7 مدن جديدة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
وحدات سكنية
وحدات سكنية
آمنة عبدالعظيم
بدأت وزارة الإسكان فى تلقى طلبات حجز لـــ 2440 شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط "سكن مصر"، فى 7 مدن جديدة هى "6 أكتوبر، بدر، العبور، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا".

وتتراوح مساحات الوحدات من 106 إلى 118 مترًا مربعًا، وسجّلت القاهرة الجديدة أعلى سعر للمتر كعادتها فى أى طرح للوحدات السكنية، بسعر 7655 جنيهًا للمتر المربع لتسجل أقل وحدة سكنية بها 811 ألف جنيه سعرا أساسيا بخلاف الرسوم الإدارية الخاصة بالجهاز ومجلس الأمناء بقيمة 1.5% ونسبة 5% تخصص لصيانة الوحدات السكنية، ليصل سعر أقل وحدة فى المساحة بالمدينة شاملا الصيانة والرسوم الإدارية إلى 864 ألف جنيه تقريبًا.

وتبعتها فى السعر مدينة المنصورة الجديدة التى سجلت سعر 6870 جنيهًا للمتر لتأتى فى المركز الثانى سعريًا، وتبعتها مدينة 6 أكتوبر بسعر 6380 جنيهًا للمتر المربع، ثم مدينة العبور بسعر 6070 جنيهًا للمتر.

أما المركز الخامس فحصلت عليه مدينة بدر بسعر 4980 جنيهًا للمتر المربع، أما المركز الأخير فحصلت عليه مدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا بسعر 3400 جنيهًا للمتر بانخفاض طفيف فى سعر المتر بغرب قنا مقارنة بآخر طرح لوحدات ضمن سكن مصر بها قبل عدة أشهر.

ترشيحاتنا

تكلفة قصر أردوغان بالأرقام.. 2 مليار ونصف ليرة للحدائق و3 ملايين للمراحيض ..فيديو

خطأ فادح نرتكبه يزيد من كهرباء المخ.. لن تصدق

فى ذكرى ميلادها.. حقيقة زواج ثريا حلمى من إسماعيل ياسين

تصل لـ 50%.. تعرف على حالات الخصم من مرتب الموظفين نتيجة التقصير

#هما_عايزنها_فوضى يشعل تويتر.. ومغردون: مصر فوق الجميع

مواجهة صعبة لليفربول.. وموقعة مثيرة بين مان يونايتد وتشيلسي فى كأس كارباو

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

بـ 5 جنيهات.. طريقة سحرية لإطالة الشعر في أسبوع

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

من الأجمل؟ بـ فساتين راقية نجمات تألقن فى حفلات اليوم الوطني السعودي