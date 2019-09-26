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منوعات

Huawei تكشف عن نسخة Porsche Design من Mate 30.. صور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
كريم جمال
تستعد شركة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، للكشف رسميًا عن نسخة Porsche Design من أحدث أيقوناتها Mate 30، والذى ياتى بتصميم خاص لعشاق سيارات بورش الأسطورية، ويشابه فى مواصفاته نسخة الـ Pro.

يأتى Mate 30 RS Porsche Design بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.53 بوصة من نوع OLED، مع نوتش فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 6 ضد الكسر والخدوش.

ولعشاق التصوير يمتلك Mate 30 RS Porsche Design كاميرا رباعية بدقة 40 و 40 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل ومنظار بقوة 5 زوم لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق، مع كاميرا أمامية ثنائية بدقة 332 ميجابيكسل.

ويحتوى Mate 30 RS Porsche Design على معالج قوى من نوع Kirin 990 بقوة 2.86 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.

وسيدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع بقوة 40 وات، والشحن اللاسلكى السريع أيضًا بقوة 27 وات، بينما استغنت هواوى عن فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.

وياتى Mate 30 RS Porsche Design بقارىء بصمة الوجه Face Id، وآخر أسفل الشاشة نفسها، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 4500 ميللى أمبير، وميزة الشحن اللاسلكى العكسى.

وياتى الهاتف بلونين فقط هما الأسود والأحمر، مقابل سعر 2100 يورو ما يعادل 38 ألف جنيه مصري، وسينافس بقوة على لقب flagship العام.
Huawei تكشف عن نسخة Porsche Design من Mate 30.. صور
Huawei تكشف عن نسخة Porsche Design من Mate 30.. صور
Huawei تكشف عن نسخة Porsche Design من Mate 30.. صور
Huawei تكشف عن نسخة Porsche Design من Mate 30.. صور

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