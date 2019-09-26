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مرأة

بـ جمبسوت لامع.. أنغام بإطلالة أنيقة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:50 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وأطلت أنغام بجمبسوت أسود لامع وبدون أكمام، ومن الشيفون ومطرز بالأسود.

وعتمدت أنغام فى الميكب على اللون البنى والذهبى كأيشادو للعيون، وأحمر شفاه باللون البنى، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف أنغام بوضع كثير من الإكسسوارات واكتفت بأسوارة وخاتم لليد لإكمال إطلالتها الأنيقة.

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