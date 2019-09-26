الرئيس الفلسطيني: انتهاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل حال هذا الأمر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، إن الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، لافتا إلى أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين برغم كل الإجراءات الإسرائيلية.



وأضاف "عباس"، في كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ستكون منتهية في حال قررت تل أبيب ضم مناطق غور الأردن في الضفة الغربية.



وطالب محمود عباس بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى الوصول إلى الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.