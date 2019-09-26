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فن

محمد هنيدي يثير استياء الصحفيين بالجونة.. أعرف السبب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:02 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
محمد نبيل
تأخر الممثل محمد هنيدى ساعة ونصف الساعة عن المؤتمر الصحفى الذى نظمته إدارة مهرجان الجونة السينمائي للحديث عن تكريمه خلال حفل ختام الدورة الثالثة والذي يقام غدا.

هنيدى فضل الحديث لبعض القنوات فى الوقت المحدد لإقامة المؤتمر الصحفى والذى تم إبلاغه للصحفيين المتواجدين بالجونة به قبل الموعد فقط ببضعة ساعات.

كان الفنان محمد هنيدى قد غاب عن تكريمه في حفل الافتتاح، حيث إنه تم الاتفاق معه على منحه جائزة الإنجاز الإبداعي خلال حفل ختام مهرجان الجونة، فيما من المنتظر أن يحضر تكريمه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم أحمد السقا.

مهرجان الجونة السينمائي، وأحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

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