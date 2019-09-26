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بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:39 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الإعلامية إنجى علي على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها جديدة تجمعها مع بعض نجوم الوسط الفني وكانت غادة عادل أبرزهم.

وظهرت إنجي بهوت شورت وتي شيرت، كما ارتدت غادة ملابس كاجول بجيب قصيرة جدا من الجينز علي تي شيرت أسود، وارتدت غادة حقيبة يد باللون السيلفر بطريقة الكورس.

واعتمدت تسريحة شعر غير متكلفة حيث اعتمدت علي رفعه إلي الأعلى، وظهرت بمكياج بسيط دون تكلف وكانت غادة أثارت الجدل في الجونة بعد ظهورها بالفستان الأزرق علي الريد كاربت.

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