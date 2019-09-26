وديا.. منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع السعودية ويلتقى عمان الأحد

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين أمام نظيره السعودي سلبيا في المباراة الودية التى جمعت بينهما على ملعب نادي الشمس.



ويستعد منتخب شباب الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها موريتانيا عام 2021.



ومن المقرر أن يلتقى منتخب الشباب نظيره العماني وديا يوم الأحد المقبل على نفس الملعب في ختام معسكره التدريبي المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة.



يذكر أن ربيع ياسين اختار 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر وإيهاب العابدى وزياد فرج وعبد الرحمن الرفاعى وأحمد عيد وحسام أشرف وفارس مجاهد وحازم هانى وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل ومحمود صابر ومحمود عباس وزياد طلبة وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا.