أخبار الفن .. محمد رمضان يشارك صورة لـ محمد صلاح مع جمهوره .. وباسم سمرة يكشف ولاد رزق وكاس داير وصندوق الدنيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
رقص متواصل من غادة عادل ونجلاء بدر في حفل عمرو دياب .. شاهد
نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وظهر فى الفيديو كل من نجلاء بدر وغادة عادل وإيمان العاصى يرقصون فى حفل عمرو دياب .
إنجى المقدم ترقص فى حفل عمرو دياب ... شاهد
شاركت الفنانة انجى المقدم فيديو لها من احدى الصفحات من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".
وظهرت انجى المقدم وهى ترقص فى حفل عمرو دياب.
الأسطورة وفخر العرب.. محمد رمضان يشارك صورة لـ محمد صلاح مع جمهوره.. شاهد
شارك الفنان محمد رمضان صورة للمحترف المصري محمد صلاح من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
فريال يوسف تشعل السوشيال ميديا .. شاهد
نشرت الفنانة فريال يوسف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" .
وعلقت فريال يوسف على الصورة قائلة: "حافظ على وجهك دائمًا نحو أشعة الشمس وستظل الظلال خلفك ".
منى زكي: نؤمن بقوة السينما لتحقيق تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال.. صور
نشرت الفنانة منى زكى عدة صور لها من مهرجان الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " .
تامر حسني يشعل أضخم حفلات الجامعات بال "MIU"..ويختتم ب "انا مصري"
احيا النجم تامر حسني واحدة من اضخم حفلات الجامعات وبالتحديد داخل ال "MIU" بحضور غير مسبق من الألاف من الطلاب من مختلف المراحل.
باسم السمرة يكشف لـ صدى البلد كواليس ولاد رزق وكاس داير وصندوق الدنيا
استطاع باسم سمرة أن يقدم شخصية "عباس الجن" فى فيلم "ولاد رزق 2" حيث لفت اليه الأنظار بأدائه المميز وعبقريته فى تقديم شخصية مركبة ويؤكد على أن له فلسفته الخاصة فى اختيار الأدوار التى تتناسب مع شخصيته والتى يحاول من خلالها البحث عن الجديد والتنوع.
اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم.. جومانا مراد توجه رسالة نارية لـ المتآمرين على مصر
وجهت الفنانة السورية جومانا مراد رسالة إلى المتآمرين على مصر، فى ظل حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.
ابطاله خالد النبوى ودرة وحنان مطاوع.. شاهد البرومو الدعائى الأول لـ يوم وليلة