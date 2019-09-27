أخبار الفن .. محمد رمضان يشارك صورة لـ محمد صلاح مع جمهوره .. وباسم سمرة يكشف ولاد رزق وكاس داير وصندوق الدنيا





وظهر فى الفيديو كل من نجلاء بدر وغادة عادل وإيمان العاصى يرقصون فى حفل عمرو دياب .



إنجى المقدم ترقص فى حفل عمرو دياب ... شاهد

نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وظهر فى الفيديو كل من نجلاء بدر وغادة عادل وإيمان العاصى يرقصون فى حفل عمرو دياب .





طرحت الشركة المنتجة لفيلم "يوم وليلة" البرومو التشويقى للعمل عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " ، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القادمة .

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى: