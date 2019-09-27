سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك اليوم

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة 27/ 9 /2019 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.









- سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري





وبلغ سعر الدولار نحو 16.2661 جنيه للشراء و16.3661 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.8179 جنيه للشراء و17.9251 جنيه للبيع ا، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.1189 جنيه للشراء و20.2271 جنيه للبيع.





وسجل الفرنك السويسرى نحو 16.3804 جنيه للشراء و16.4979 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.1113 جنيه للشراء و15.2081 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.2894 جنيه للشراء و2.2938 جنيه للبيع.





- سعر صرف العملات العربية أمام الجنيه

وعلى مستوى أسعار العملات العربية سجل الريـال السعودي نحو 4.3310 جنيه للشراء و4.3681 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 53.4359 جنيه للشراء و53.8611 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4225 جنيه للشراء و4.4506 جنيه للبيع.



