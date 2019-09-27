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توك شو

زوجة الكابتن حسن شحاته تنفعل على الهواء.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:11 م
الكابتن حسن شحاته
الكابتن حسن شحاته
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البهى عمرو
انفعلت زوجة الكابتن الكبير حسن شحاته مدرب منتخب مصر السابق، على الهواء، وذلك بسبب تواجد بعض الجماعات الإرهابية فى بعض المؤسسات، والأندية الكروية حتى الآن.

وأضافت زوجة حسن شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، فى أثناء تقديمه تغطية خاصة عن أحداث اليوم و المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن هناك بعض اللاعبين والمدرب فى بعض الأندية لا يحيون العلم، ولا يرددون النشيد الوطني فى أثناء بداية أى لقاء".

وأشارت زوجة الكابتن الكبير حسن شحاته، إلى أن الجماعات الإخوانية معروفين فى كل مكان، وعلينا التخلص منهم.

ووجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: ياريس لازم الناس دى موجدين ليه كده " .
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