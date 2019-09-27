تفاصيل جلسة سحر عبدالحق مع منتخب مصر لكرة الصالات .. صور

عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على كرة الصالات جلسة مع المنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني خلال معسكر المنتخب بأحد فنادق القاهرة استعدادا لوديتي البحرين والإمارات في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا في يناير المقبل.



وحرصت عبدالحق على الشد من أزر اللاعبين مؤكدة على أنها متابعه جيده لنتائج المنتخب مؤخرا حتى احتل منتخب مصر التصنيف الثامن على العالم بالإضافة إلى التصنيف الأول افريقيا وعربيا كما حصل المنتخب على المركز الثامن في بطولة العالم الماضية والمركز الثاني في بطولة أفريقيا الأخيرة.



وقالت المشرف على كرة الصالات أنها تسعى بقوة لتوفير كل مطالب المنتخب من أجل مواصلة الإنجازات كما أكدت على دراسة تطوير مسابقة الدوري الممتاز التي تضم 10 فرق لتوسيع قاعدة المشاركة بتوجيه الدعوة للأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الصالات.



من جانبه أكد هشام صالح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات ان الاستعدادات لبطولة افريقيا تسير على قدم وساق من خلال معسكر البحرين والإمارات إضافة إلى مباراة ودية مع أرمينيا في نوفمبر المقبل ودراسة بعض الدعوات المقدمة لنا من بعض الدول.



