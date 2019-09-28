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أخبار العالم

لجنة بمجلس النواب الأمريكي تستدعي بومبيو لطلب وثائق الاتصال بأوكرانيا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:51 ص
وزير الخارجية مايك
وزير الخارجية مايك بومبيو
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أ ش أ
أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون أمر استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو سعيا لإجباره على تسليم الوثائق المتعلقة بالاتصال مع الحكومة الأوكرانية.

وحددت لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة مواعيد شهادات خمسة مسؤولين بوزارة الخارجية خلال الأسبوعين المقبلين، ومن بينهم السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش وممثل الولايات المتحدة الخاص لأوكرانيا السفير كورت فولكر والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية .
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