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رياضة

الاهلي يواجه كانو سبورت في نزهة كروية بدورى أبطال أفريقيا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:04 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن العديد من الإيجابيات حين يستضيف في الثامنة من مساء اليوم باستاد الجيش المصري ببرج العرب منافسة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في إياب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي .

وكان المارد الاحمر قد حققًا فوزًا علي بطل غينيا الإستوائية في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة مالابو بهدفين نظيفين أحرزهما وليد سليمان وصلاح محسن، ويرغب رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الاحمر في أن تكون مباراة اليوم بروفة لمواجهة الإنتاج الحربي المقبلة بالدورى يجانب منح فرصة لبعض اللاعبين التي لم تشارك في الفترة الماضية لإكتساب حساسية المباريات وكذلك إرسال رسالة الي فرق دورى المجموعات بان الفريق الأحمر قادم للمنافسة علي لقب الأميرة السمراء.

وكان الجهاز الفني قد عدل برنامجه التدريبي بعد نقل مباراته الي إستاد الجيش المصري ببرج العرب بدلًا من السلام حيث غادر أبناء الرداء الاحمر بعد ظهر امس القاهرة متجهين الي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك، واصطجب فايلر كل من شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

وكشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني يدرس بقوة الدفع بشريف إكرامي في حراسة المرمي ومنح فرصة لمحمد الشناوي لإلتقاط الأنفاس بجانب الدفع بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر بعد إستبعاد علي معلول من القائمة بشكل نهائي في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها ، وقال عضو بالجهاز الفني أن تشكيل الأهلي الأقرب لفكر السويسري فايلر هو شريف إكرامي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني ورامي ربيعه وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وحسام عاشور واليو ديانج ( حمدي فتحي) ومجدي أفشه ورمضان صبحي( حسين الشحات) ووليد لسليمان وصلاح محسن ( وليد أزارو).
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