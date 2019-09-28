حسام غالى و زوجته يخطفان الأنظار فى ختام الجونة السينمائى.. والجماهير: نجم المهرجان

خطف حسام غالى وزوجته الأنظار بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.





وظهر حسام غالى ببدلة كلاسيكية أنيقة و ارتدت لميسزوجته فستانا رقيقا ذات لون أبيض واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الهادئ والقليل من الإكسسورات لإبراز الإطلالة.





ونالت الصورة اعجاب متابعى حسام غالى عبر انستجرام، وجاءت أبرز التعليقات: نجم المهرجان , برنس , ما شاء الله , إطلالة رائعة.



