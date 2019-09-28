مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة كانو سبورت، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمود وحيد،ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني.



خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.



خط الهجوم: رمضان صبحي،حسين الشحات، صلاح محسن.