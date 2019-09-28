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تعليم

قبل إطلاق التعليم العالي النظام الموحد الجديد للإعلان عن البعثات.. تعرف على آخر البعثات والمنح المقدمة من الوزارة وشروطها

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:37 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تقيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا غدا، الأحد؛ لإعلان تفاصيل النظام الموحد الجديد للإعلان عن البعثات، وخطة التطوير الشامل لمنظومة البعثات، بمقر الوزارة بشارع قصر العينى.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أكدت أن هذا النظام الموحد للإعلان عن البعثات يساهم بشكل كبير فى ضبط منظومة البعثات والتقدم لها من قبل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات المصرية، وكذلك يدعم التنافسية بين الباحثين فى مختلف الجامعات والمراكز البحثية للحصول على هذه البعثات.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن هذا النظام الجديد يحقق العدالة فيما يخص تقدم الباحثين للمنح والبعثات التى توفرها الدولة المصرية من خلال إدارة البعثات بوازرة التعليم العالى.

في السياق ذاته، نستعرض أحدث المنح والبعثات التي تقدمها الوزراة للطلاب وشروطها:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن 3 منح دراسية اعتبارًا من مارس 2020 للراغبين من مواطنى مصر، وسيتم الإعلان عن النتائج اعتبارًا من 15 يناير 2020.

وأوضحت أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 27 سبتمبر الجاري، حيث يمكن تقديم جميع الترشيحات عن طريق تسليم الأوراق إلى سفارة المكسيك فى القاهرة أو التقدم عبر الموقع الإلكترونى لبرنامج إدارة التعاون الأكاديمى (SIGCA) من خلال الرابط الإلكترونى التالى: https://sigca.sre.gob.mx/login

في سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تقديم جامعة القلب المقدس الكاثولويكية بمدينة بياتشينزا بشمال إيطاليا، عددًا من المنح الدراسية خلال العام 2019 – 2020، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه في العديد من التخصصات منها "الزراعة والغذاء، والكيمياء الزراعية والبيئية، والاقتصاد الزراعي، والطاقة".

ولفتت الوزارة إلى أنَّ آخر موعد للتقدم هو 11 سبتمبر الجاري، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الآتي:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo
-Copia_Conf_DR_5402_signed.pdf

وأوضحت أن المنح المقدمة من ذات الجامعة بمدينة بريشا بشمال إيطاليا، في العديد من التخصصات العلمية منها "الفيزياء، الكيمياء، تكنولوجيا النانو"، وسيكون آخر موعد للتقديم هو 27 سبتمبر الجاري، ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الرابط الإلكترونى التالي: https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo
-Copia_Conf_DR_5399_signed.pdf

وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على جميع المنح الدراسية المقدمة من الجامعة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://progetti.unicatt.it/progetti

-ateneo-iniziare-un-dottorato-concorso=di-ammissione#content

علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.
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