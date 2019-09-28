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تعليم

الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي.. منتدى بإعلام الأزهر..الأربعاء المقبل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
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محمد شحتة
تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر منتدى إعلاميًا بالتعاون مع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بعنوان: "الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي" يوم الأربعاء القادم بحضور نخبة من أساتذة الإعلام في مصر وطلاب كليات الجامعة المختلفة وخاصة كلية الإعلام.

وقال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام: إن تنظيم المنتدى يأتي بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، لتوجيه الشباب نحو رؤية إعلامية واضحة تحصنهم من الوقوع في مخاطر الإعلام المضلل وتدعم قدراتهم الذاتية على قراءة الرسالة الإعلامية بوعي، كما تمكنهم من اكتشاف الرسائل السلبية والمضللة التي انتشرت مؤخرًا.

وتشهد فعاليات الجلسة الأولى كلمة للدكتور محمد عبد الفضیل القوصي وزیر الأوقاف الأسبق، ونائب رئیس المنظمة العالمیة لخریجي الأزھر، بعنوان: "الإرھاب واستراتیجیات المواجھة الفكریة، وكلمة لعميد كلية الإعلام بجامعة الأزھر بعنوان "مسؤولیة الكلمة وأثرھا في بناء السلم المجتمعي"، بالإضافة إلى عرض لمشروع سفراء الأزھر تقدمه د.أنوار عثمان المشرف على مشروع سفراء الأزھر.

وتناقش الجلسة الثانية المحاور الإعلامية المتخصصة، حيث يتحدث الدكتور حسین أمین أستاذ الصحافة والإعلام ومدیر مركز كمال أدھم بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة، حول الإعلام الدولي وتطور مسار الصورة الذھنیة للإسلام في الغرب، كما يتحدث الدكتور سامي الشريف، وزیر الإعلام الأسبق وعمید كلیة الإعلام بالجامعة الحدیثة للتكنولوجیا والمعلومات عن "الدرایة الإعلامیة للشباب في مواجھة التضلیل الإعلامي".

وتُعقد فعاليات المنتدى في تمام العاشرة والنصف بمركز الشيخ زايد بحرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، ويدير المنتدى الدكتور إسلام عبدالرءوف، المدرس بكلية الإعلام.
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