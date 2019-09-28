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اقتصاد

ارتفاع طفيف لـ الدولار بتعاملات اليوم.. تعرف على سعره في البنوك

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:44 م
دولار
دولار
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محمد يحيي
سجّل الدولار في تعاملات نهاية اليوم السبت ارتفاعا طفيفا بمعدل قرشا واحدا مقارنة بما كان عليه خلال الأسبوع الماضي.
ووصل أدني سعر للدولار ببنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني" نحو 16.25 جنيه للشراء و 16,35 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنكا " التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي " لـ 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار ببنوك " كريدي أجركول، قناة السويس، البركة، الأهلي الكويتي، مصر إيران، سايب، المصري الخليجي، عودة" لنحو 16.27 جنيه للشراء و 16.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.28 جنيه للشراء و 16.38 جنيه للبيع، و بنك الإسكندرية نحو 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع.

وجاء أعلي سعر صرف للدولار ببنك التعمير والإسكان نحو 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع.

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