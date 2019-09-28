ارتفاع طفيف لـ الدولار بتعاملات اليوم.. تعرف على سعره في البنوك

سجّل الدولار في تعاملات نهاية اليوم السبت ارتفاعا طفيفا بمعدل قرشا واحدا مقارنة بما كان عليه خلال الأسبوع الماضي.

ووصل أدني سعر للدولار ببنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني" نحو 16.25 جنيه للشراء و 16,35 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنكا " التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي " لـ 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار ببنوك " كريدي أجركول، قناة السويس، البركة، الأهلي الكويتي، مصر إيران، سايب، المصري الخليجي، عودة" لنحو 16.27 جنيه للشراء و 16.37 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.28 جنيه للشراء و 16.38 جنيه للبيع، و بنك الإسكندرية نحو 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع.