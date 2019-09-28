Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هشام عباس يستعد لطرح ألبومه الجديد عامل ضجة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:50 م
هشام عباس
هشام عباس
Advertisements
آيه عاطف
يستعد الفنان هشام عباس، لطرح ألبومه الجديد والذي يحمل إسم "عامل ضجة" عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا" عبر موقع "اليوتيوب"ـ ليعود على الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة جدًا. 

وتعاون مع الملحن بلال سرور، في ثلاث أغاني داخل الألبوم هم: "الفترة اللى فاتت"، و"حاجات مابتتفهمش"، و"إهربي"، ومن المقرر طرح الألبوم خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن  هشام عباس طرح فيديو كليب جديدا باسم "شارى بالغالى" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وهي أغنية ضمن أغاني الألبوم الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عامل ضجة.. هشام عباس يعود بألبوم جديد

هشام عباس يطرح شارى بالغالي من ألبومه الجديد عامل ضجة

هشام عباس يحيي حفلاً في مهرجان القلعة.. الأحد

الأحد.. هشام عباس يحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة

تعرف على قائمة أغاني ألبوم أصالة الجديد في قربك

مزيكا تعلن عن موعد حفل هشام عباس

ترشيحاتنا

زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. متى موعد الإعلان رسميا؟

الأهلي يوقع عقوبة مالية جديدة ضد صالح جمعه .. اعرف السبب

بعد خلعها النقاب.. إطلالات لـ حلا شيحة عرضتها للانتقادات فى مهرجان الجونة

القطار الأحمر لا يتوقف.. ليفربول يحقق 3 أرقام قياسية بعد الفوز على شيفيلد

رونالدو يقود يوفنتوس لـ الفوز على سبال 2-0 في الدوري الإيطالي..فيديو

بفستان منقط.. ياسمين عبد العزيز تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسى يتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان .. صور

لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد

بـ فساتين عادية دينا الشربينى تتعرض للانتقادات..والجمهور: كفاية إنها حبيبة عمرو دياب