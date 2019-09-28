هشام عباس يستعد لطرح ألبومه الجديد عامل ضجة

يستعد الفنان هشام عباس، لطرح ألبومه الجديد والذي يحمل إسم "عامل ضجة" عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا" عبر موقع "اليوتيوب"ـ ليعود على الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة جدًا.





وتعاون مع الملحن بلال سرور، في ثلاث أغاني داخل الألبوم هم: "الفترة اللى فاتت"، و"حاجات مابتتفهمش"، و"إهربي"، ومن المقرر طرح الألبوم خلال الأيام القليلة القادمة.



