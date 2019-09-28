4 جنيهات انخفاض في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. اعرف سعر الجرام

انخفضت أسعار الذهب للجرام الواحد في نهاية تعاملات اليوم السبت بمعدل 3.5 جنيه مقارنة بما كانت عليه في الخميس الماضي.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا إلي 687.1 جنيه مقابل 690.85 جنيه خلال الخميس الماضي بفارق 3.75 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 785.25 جنيه اليوم مقابل 789.55 جنيه الخميس السابق بفارق ، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 لنحو 588.95 جنيه بعد أن كان 592.2 جنيه الخميس الماضي بفرق4.3 جنيه.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 458.05 جنيه مقابل 458.15 جنيه الخميس الماضي بفرق 10 قروش

ووصل سعر الجنيه الذهب 5497 جنيه و أوقية الذهب بـ 24.42 ألف جنيه ، و كيلو الذهب بـ 785.22 ألف جنيه.

