Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

4 جنيهات انخفاض في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. اعرف سعر الجرام

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:30 م
ذهب
ذهب
Advertisements
محمد يحيي
انخفضت أسعار الذهب للجرام الواحد في نهاية تعاملات اليوم السبت بمعدل 3.5 جنيه مقارنة بما كانت عليه في الخميس الماضي.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا إلي 687.1 جنيه مقابل 690.85 جنيه خلال الخميس الماضي بفارق 3.75 جنيه.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 785.25 جنيه اليوم مقابل 789.55 جنيه الخميس السابق بفارق ، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 لنحو 588.95 جنيه بعد أن كان 592.2 جنيه الخميس الماضي بفرق4.3 جنيه.
وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 458.05 جنيه مقابل 458.15 جنيه الخميس الماضي بفرق 10 قروش
ووصل سعر الجنيه الذهب 5497 جنيه و أوقية الذهب بـ 24.42 ألف جنيه ، و كيلو الذهب بـ 785.22 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 20-7-2019

ارتفاع أسعار الذهب بمتوسط 60 قرشا في تعاملات اليوم

عيار 21 يسجل 706.3 جنيه.. اعرف الاسعار التفصيلية لـ الذهب في تعاملات اليوم

ارتفاع أسعار الذهب في مصر بتعاملات نهاية اليوم

4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الأحد

الذهب يتراجع جنيهين في تعاملات نهاية اليوم

ترشيحاتنا

بعد إصابته في مباراة السوبر.. قرار خاص لـ محمود متولي بـ الأهلي

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

وزنها 25 ألف طن.. إطفاء حريق ناقلة نفط على متنها بحارة روس.. شاهد

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

الإيجار القديم والمرور والشقق المفروشة أبرزها.. قوانين على طاولة البرلمان قبل عودته الأسبوع الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي لبس البيت.. سارة الشامي بملابس غير لائقة في المطار

السيسى: 4 ملايين مواطن استفادوا من الإسكان الاجتماعي خلال 5 سنوات.. صور

لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد