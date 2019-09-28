Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: 14.3 مليار جنيه حجم الكمبيالات المخصومة من البنوك العام المالي الماضي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:48 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيي
ارتفعت جملة الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك لـ 14.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كامن 10.5 مليار جنيه في العام السابق له بفارق 3.8 مليار جنيه، ومقارنة بـ 8.04 مليار جنيه في العام المالي 2017/2016 بفارق 10.06 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الكمبيالات المخصومة للحكومة بلغت 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق.

وذكر التقرير أن أرصدة الكمبيالات المخصومة لغير الحكومة بلغت 12.643 مليار جنيه في يونيو 2018 مقابل 10.45 مليار جنيه في نفس الشهر من العام 2018 ومقارنة بـ 8.04 مليار جنيه في يونيو 2017.

وسجلت ارصدة الكمبيالات بالعملة المحلية نحو 10.9 مليار جنيه مقابل 9.911 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 7.65 مليار جنيه في يونيو 2017.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المركزي: ارتفاع أرصدة الأوراق المالية لـ13.82 مليار جنيه في إبريل

البنك المركزي: 2.154 مليار جنيه أرصدة الكمبيالات بالعملة الأجنبية إبريل الماضي

تراجع أرصدة الكمبيالات المخصومة للبنوك لـ 13.14 مليار جنيه في مايو

المركزي: تحسن الكمبيالات المخصومة بالعملة الأجنبية لـ1.85 مليار جنيه في مايو الماضي

البنك المركزي: ودائع البنوك بالعملة المحلية تنخفض بمعدل 1.4 مليار جنيه خلال عام وتحسن الأرصدة الخارجية لـ11.9 مليار في يونيو الماضي

ترشيحاتنا

زي لبس البيت.. سارة الشامي بملابس غير لائقة في المطار

حرق بمنطقة حساسة.. مفاجآت جديدة في التقرير الطبى لـ شقيقة جنة ضحية التعذيب بالدقهلية

صفقة قوية جديدة لـ النادي الأهلي.. تعرف عليها

زوجة عمرو دياب بـ اطلالة مثير في مهرجان الجونة.. شاهد

فرحة جنونية لطفل.. محمد صلاح بطل لفتة إنسانية..صور

مفاجآت مثيرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون.. واتحاد الكرة يتدخل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سوستة خلفية... ناهد السباعى بإطلالة انثوية

4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من الكرش والأرداف.. الأول مفاجأة

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور