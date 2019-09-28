البنك المركزي: 14.3 مليار جنيه حجم الكمبيالات المخصومة من البنوك العام المالي الماضي

ارتفعت جملة الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك لـ 14.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كامن 10.5 مليار جنيه في العام السابق له بفارق 3.8 مليار جنيه، ومقارنة بـ 8.04 مليار جنيه في العام المالي 2017/2016 بفارق 10.06 مليار جنيه.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الكمبيالات المخصومة للحكومة بلغت 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق.





وذكر التقرير أن أرصدة الكمبيالات المخصومة لغير الحكومة بلغت 12.643 مليار جنيه في يونيو 2018 مقابل 10.45 مليار جنيه في نفس الشهر من العام 2018 ومقارنة بـ 8.04 مليار جنيه في يونيو 2017.



