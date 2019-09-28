رأسية أجاي تمنح الأهلي الهدف الثاني فى شباك كانو سبورت.. فيديو

أحرز جونيور أجاي الهدف الثاني لفريقه الاهلي فى شباك كانو سبورت فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب برج العرب فى الدور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا .



وجاء هدف الاهلي الثاني فى الدقيقة 48 عن طريق أجاي بعد تلقيه عرضية متقنه من محمود وحيد ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك معلنا الهدف الثاني لفريقه .



وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة التاسعه عن طريق الوافد الجديد ديانجمن تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .



وتلقي حسين الشحات تمريرة ولا أروع من زميله لينفرد بسرعته تجاه مرمي المنافس ورواغ حارس كانو سبورت والمرمي فارغ تماما وقام بالتمرير لجونيور أجاي لينقذها حارس غينيا ويخرجها لركلة ركنية فى الدقيقة 24 .



وإنتهت مباراة الذهاب بفوز الاهلي بهدفين علي أصحاب الارض كانو سبورت عن طريق وليد سليمان ، صلاح محسن .

