أهالي المرج الجديدة يستغيثون من انتشار القمامة والباعة الجائلين

أرسل أيمن حسين أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة المرج الجديدة.



وأوضح ايمن أن منطقة المرج الجديدة خاصة بالقرب من محطة المترو تعانى من انتشار أكوام القمامة والباعة الجائلين باستمرار ما يعطل حركة السير بالشارع و يفسد المظهر الحضارى للحى.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.