عمر العبد اللات يشدو بـ على اسم مصر لـ صلاح جاهين.. فيديو

أهدى الفنان الأردني عمر العبد اللات أغنية أعدها خصيصًا على آلة العود، من روائع كلمات الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين، والتي اختارها لما تحمله من مشاعر حب كبيرة لمصر التاريخ والعروبة التي يعشقها كل كبير وصغير فيها وخارجها، حيث تقول كلماتها المغناة:



على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء



أنا عندي مصـر أحب وأجمل الأشياء



بحبها وهـي مالكة الأرض شرق وغرب



بـحـبهـا وهـي مـرمـيّـة جـريـحـة حـرب



نسـهـر عـلـى حبـهـا .. بالفن والإحساس



نسهر ودمع الحماس .. يملالي تاني الكاس



واحنا يا حلوة الفدى



بــس اطـلبي وقولي



وقد أعد "صوت الأردن" عمر العبد اللات لحن الأغنية بنفسه، وقام بتصويرها بطريقة تعبيرية لطرحها وعرضها من خلال قناته وصفحته الرسمية في موقع "يوتيوب"، مؤكدًا اعتزازه بمثل هذه الأعمال التي تعبر عما في صدره من محبة خاصة في حب قيادة وشعب جمهورية مصر العربية، معتبر مصر وطنه الثاني.



ويعتبر عمر العبد اللات من المطربين العرب الذين شاركوا في عدد كبير من المناسبات الوطنية في مصر، وقدم مجموعة أعمال متنوعة في حب مصر، من بينها أغنية "يحكى أن" التي قدمها للجيش المصري من كلمات الشاعر مهدي الشيخ وألحانه نفسه، محققة انتشارًا كبيرًا بين الشعب المصري.







