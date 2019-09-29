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توك شو

طريقة تحضير سلطة الطماطم بالفلفل المشوي.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:14 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، في حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، طريقة عمل سلطة الطماطم بالفلفل المشوي.

وتضمّنت مقادير عمل سلطة الطماطم بالفلفل المشوي:
3 طماطم مقضشة مكعبات
2 فلفل أخضر مشوي
بصل أحمد مكعبات صغيرة
ربع كوب زيت زيتون
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة عصير ليمون

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل سلطة الطماطم بالفلفل المشوي خطوة بخطوة، شاهدي الفيديو.
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