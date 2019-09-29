التفتيش على 44 منشأة صناعية و49 منشأة طبية فى حملات للبيئة بالقاهرة والمحافظات

شنت وزارة البيئة سلسلة حملات تفتيشية على المنشآت المختلفة، في إطار توجيهات وزيرة البيئة بالمتابعة المستمرة لمصادر التلوث المحتملة وخطط الإصحاح البيئى للمنشآت، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية على مدار أربعة أيام على عدد 44 منشأة صناعية بشبرا بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة وقسم أول وثانى شرطة شبرا الخيمة بحى غرب وشرق شبرا.



أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات البيئية بعدد من المنشآت بالمخالفة لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



كما تم تنفيذ حملات تفتيشية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية، حيث تم التفتيش على عدد ٤٩ منشأة منها عدد ١٣ منشأة بالقاهرة،وعدد ١٣ منشأة بالجيزة، أما القليوبية فقد تم التفتيش على عدد ٢٣ منشأة طبية بها وذلك على مدار ٨ أيام وذلك بالتعاون مع عدد من أقسام الشرطة المعنية بنطاق كل محافظة أيضا بالتعاون مع مديريات الصحة.



وقد أسفر التفتيش على المنشآت الطبية عن رصد عدد من المخالفات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



ووجهت الدولة كافة محاور التفتيش المتواجدة بالقاهرة والفروع الإقليمية بإعداد تقارير فنية تعكس الواقع الميدانى للتعرف على الحالة البيئية للافرع الإقليمية، وشددت على توعية المنشآت بالإجراءات التى تتخذها الوزارة فى حال مخالفة المنشأة للاشتراطات الواردة بقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية، لاتخاذ المنشآت ما يلزم من إجراءات احترازية تحد من التلوث.

