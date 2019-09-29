في يومها العالمي.. 5 ماسكات لحل مشاكل بشرتك بالقهوة

يحتفل العالم باليوم العالمي للقهوة في 29 سبتمبر، وكان أول تاريخ رسمي لهذا اليوم في عام 2015، فالقهوة المشروب الصباحي المفضل لدى الكثير، حيث تمنحنا النشاط والطاقة اللازمة لبدء اليوم، لكن الإفراط في تناولها يسبب الجفاف وفقدان الجسم سوائله لأنها مدرة للبول، ما يؤثر على البشرة ويجعلها جافة.





وبعيدًا عن مشروب القهوة الصباحي، يمكنك استخدام القهوة في نضارة البشرة وترطيبها وتقشيرها بعدة وصفات طبيعية منزلية رخيصة وآمنة على الجلد، لتدخل ضمن روتينك الأسبوعي للعناية بالبشرة، إليكي أبرز وأسهل الوصفات الطبيعية بالقهوة، والتي نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة.





1-القهوة للتقشير:

اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة من العسل الأبيض وملعقة من السكر الخشن وقلبيهم جيدًا وافركي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، ويفضل تطبيق هذه الوصفة مرة كل أسبوع لنضارة البشرة.





2-القهوة للترطيب:

اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة من العسل الأبيض وضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد، فهذه الوصفة ترطب البشرة وتمنحها النضارة.





3-القهوة لتجديد خلايا البشرة:

اخلطي معلقة من القهوة مع ملعقة من الكاكاو، وقلبيهم مع ملعقة حليب سائل، ثم افردي الخليط على بشرتك ورقبتك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه، فهذه الوصفة تجدد خلايا البشرة نظرًا لأن القهوة والكاكاو يحتويان على مضادات الأكسدة.





4-القهوة للبشرة الجافة:

اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وضعيه على بشرتك الجافة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه، فهذه الوصفة مفيدة للبشرة الجافة وتعمل على ترطيبها بشكل فعال.





5-القهوة لحب الشباب: