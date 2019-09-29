لكل بنت.. 6 أشياء يجب أن تتواجد في دولابك

هناك عدد من المقتنيات يجب أن تتواجد في دولاب كل فتاة، فتعتبر من الأساسيات التي لا غنى عنها، فوفقًا لموقع "standardmedia"، نساعدك على معرفة الأشياء الأساسية لدولابك.





قميص أبيض

يجب أن تحتوي خزانة كل فتاة على قميص أبيض او تي شيرت أبيض، فإنه يظهرك بشكل مثالي، خاصة في الفترة الصباحية، فمن الممكن ارتداؤه على بنطلون أو تنورة مناسبة لطولك.





الجينز

إن البنطلون الجينز بمختلف أنواعة وألوانه لابد أن يكون متوافراً في الدولاب الخاص، فإنه يصلح لجميع الخروجات ويظهرك بشكل أنيق وجذاب.





ملابس سوداء

من الملابس الهامة توافرها في الدولاب، فهي تصلح لحضور سهرة مفاجئة، مع ارتداء قطع اكسسوارات والقليل من الميك أب، او ارتدائه لحضور عزاء مع بنطلون جينز.





أحذية رياضية

إن الأحذية الرياضية من الأساسيات التي لابد أن تتواجد داخل الدولاب، فإنها تصلح بإرتدائها على جميع الأغراض، كما يجب ان تملك الألوان الأساسية مثل الأبيض والأسود والرمادي.





حقيبة كبيرة

يجب ان تحصلين على حقيبة كبيرة لتناسب متطلباتك الروتينية، فكل فتاة يحتاج للكثير من الأشياء مثل حامل النقود والميك أب، والاغراض الصغيرة.





نظارة شمسية