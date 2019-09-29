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محافظات

ارتفاع حالات تسمم الفسيخ بـ"سموم الإسكندرية" إلى21 حالة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:52 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
ارتفعت أعداد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول الفسيخ داخل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية إلى 21 حالة حتى الآن بينهم طفل رضيع.

قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن مصدر التسمم بتناول الفسيخ غير معروف حتى الآن، متوقعة أن الفسيخ قبل مرحلة التمليح أصيب بنوع من البكتيريا زادت خطورته.

وأشارت إلى أن المصابين أعمارهم متفاوتة وبينهم طفل عمره سنة ونصف السنة ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، من محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ.

وأضافت مدير مركز السموم بالإسكندرية، أن 13 مريضا حصل على المصل المضاد لتسمم الفسيخ، فيما جرى حجز 11 حالة بوحدة العناية المركزة.

كان مركز السموم بالإسكندرية قد أصدر بيانا عاجلا، أمس، بشأن ما تم رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، واصفا الوضع بالكارثي.
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