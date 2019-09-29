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اقتصاد

جامعة النيل تطرح مناقصة عامة على المطورين لتنفيذ مشروعات عقارية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم و زينب أبو الخير
قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تطرح مناقصة عامة على المطورين خلال الفترة المقبلة، لاقامة مشروعات عقارية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، موضحا أنه يتم المفاضلة بين العروض المقدمة من حيث أسلوب التمويل والعوائد المالية.

وأوضح أن الجامعة تخطط لتنفيذ مباني سكنية ومجمع رياضي وجزء فندقي لخدمة الطلاب بالجامعة، على مساحة 38600 متر مربع مخصصة للأغراض السكنية، وأخرى بمساحة 42400 متر مربع لإنشاء مجمع رياضي عليها، كما تخطط لاستكمال تنمية الحرم الجامعي الخاص بها، مشيرا إلى أن المشروع يغطي تكلفة تنفيذه خلال 10 سنوات ليحقق المستثمر الأرباح المستهدفة خلال الفترة المتبقية من مدة الانتفاع.
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