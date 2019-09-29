جامعة النيل تطرح مناقصة عامة على المطورين لتنفيذ مشروعات عقارية

قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تطرح مناقصة عامة على المطورين خلال الفترة المقبلة، لاقامة مشروعات عقارية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، موضحا أنه يتم المفاضلة بين العروض المقدمة من حيث أسلوب التمويل والعوائد المالية.



