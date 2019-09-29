20 حكما .. حبس شخصين هاربين من أحكام بالسجن

قررت نيابة الزاوية الحمراء، حبس شخصين هاربين من السجن أحدهما انتحل صفة خادم مسجد، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تفيد تردد صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 20 حكم حبس جزئى "شيك ، تبديد، خيانة أمانة" بإجمالى عقوبات بلغت 29 سنة وهارب من سجن وادى النطرون أثناء تنفيذ عقوبة بالحبس فى قضيتين "شيك"، على منطقة أرض عائشة بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية، وعمله خادم مسجد بذات المنطقة.



وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية أسفرت عن ضبطه، وفى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث القسم مفادها تردد صاحب محل أدوات صحية - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المطرية ، وهارب من سجن الفيوم العمومى، على محل إقامة آخر له بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

