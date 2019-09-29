تدريبات تأهيلية لعمار حمدي في جيم الأهلي

أدي عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم وبعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي، علي هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم.



ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.



وأدى الفريق مرانه عصر اليوم واشتمل على تدريبات الكرة وجانب بدني، تحت اشراف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.



